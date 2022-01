Alemanha regista máximos de casos e peritos apontam baixa vacinação

A incidência do coronavírus continua a marcar máximos na Alemanha e ultrapassou este domingo as 800 novas infeções por 100.000 habitantes em sete dias, uma situação que os especialistas que aconselham o Governo atribuem à baixa taxa de vacinação.

Os dados do Instituto Robert Koch (RKI) divulgados este domingo mostram que a incidência acumulada está em 806,8 novos casos por cada 100.000 habitantes, em comparação com 220,7 há um mês, 515,7 há uma semana e 772,7 no sábado.

As autoridades de saúde registaram 85.440 novas infeções em 24 horas e 54 mortes atribuídas à covid-19, acima de 52.504 casos e 47 mortes uma semana antes, enquanto o número de casos ativos é agora de cerca de 1.334.800.