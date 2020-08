Alemanha regista quase mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Alemanha voltou a registar quase mil novos contágios nas últimas 24 horas, 413 deles no estado federado da Renânia do Norte-Vestefália.

Armin Laschet, primeiro-ministro desta região, a mais populosa do país, voltou a apelar esta terça-feira, em conferência de imprensa, ao uso de máscaras e ao cumprimento da distância de segurança e das medidas de higiene, sublinhando que não haverá "mais nenhuma abertura" por parte do governo.

"Os números lembram-nos que a pandemia está longe de acabar", realçou, assumindo "ser preciso viver com ela". O líder do governo da Renânia do Norte-Vestefália pediu também aos alunos que regressam à escola que utilizem máscara mesmo dentro das salas.