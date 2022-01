A Alemanha registou 80 430 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o número mais alto desde o início da pandemia, de acordo com os últimos números do Instituto Robert Koch para a virologia.

O pico tinha sido registado anteriormente a 18 de novembro de 2021 com 63.371 infeções.

A incidência semanal atingiu 407,5 infeções por 100.000 habitantes e 384 pessoas morreram de causas relacionadas com a doença.