Alemanha regista recorde de crimes imputados à extrema-direita

A Alemanha registou no ano passado um número recorde de crimes imputados a movimentos de extrema-direita, que continua a ser "a maior ameaça à segurança do país", anunciou hoje o ministro do Interior, Horst Seehofer.

Os crimes vão desde assassínios, como os de nove jovens de origem estrangeira em Hanau (centro), em fevereiro de 2020, até à incitação ao ódio racial ou saudações ao antigo líder nazi Adolf Hitler.

As estatísticas oficiais referem mais de 23 mil casos, em 2020, um aumento de 5,7% relativamente a 2019, segundo o ministro, que explicou que essas ofensas representam mais de metade dos crimes de motivação política (44.692) perpetrados na Alemanha, atingindo níveis recorde desde 2001, quando começou a ser feita a contabilidade.