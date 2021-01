O ministério da saúde alemão defendeu esta terça-feira que não há dados que sugiram eficácia de apenas 8% entre os idosos que sejam vacinados com a vacina da AstraZeneca contra Covid-19.



As declarações surgem depois de vários órgãos de comunicação alemães terem avançado que a vacina não seria "muito eficaz" para pessoas com mais de 65 anos.