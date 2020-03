A Alemanha, quinto país do mundo com mais casos do novo coronavírus, regista 31.554 pessoas infetadas, um aumento de 4.118 em relação ao dia anterior, indica a página oficial do Instituto Robert Koch.

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças regista 149 vítimas mortais da covid-19.

As regiões da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga continuam a ser as mais afetadas com 7.197, 6.558 e 6.069 casos respetivamente.