Alemanha suspende gasoduto para punir Rússia

Os países ocidentais deram esta terça-feira início à aplicação de sanções depois de tropas da Rússia entrarem na Ucrânia. Cumprindo o que prometera, a Alemanha suspendeu o gasoduto Nord Stream 2, construído no mar Báltico para duplicar a entrega direta de gás russo à Alemanha. O Reino Unido anunciou igualmente sanções, visando, para já, cinco bancos russos e três oligarcas: Gennady Timchenko (dono do Volga Group, especializado em investimentos energéticos), Boris Rotenberg e Igor Rotenberg (respetivamente dono e herdeiro do grupo SGM, maior empresa de construção de gasodutos e linhas de alta tensão da Rússia).