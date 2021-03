Alemanha trava reabertura devido à terceira vaga de Covid-19 no país

Os alemães aguardavam com ansiedade o anúncio da reabertura após quase cinco meses de confinamento por causa da Covid. Mas, em vez disso, deverão conhecer nos próximos dias as novas medidas restritivas, tornadas necessárias após o aumento preocupante de infeções, que num só dia superaram os 16 mil novos casos.





Uma das novas medidas em análise é a imposição de quarentena e testes à Covid a todas as pessoas que regressem do estrangeiro. Esta medida parece dirigida aos alemães que já marcaram férias noutros países. “É de esperar que os veraneantes de muitos países se encontrem em locais de férias, propiciando uma disseminação fácil da Covid-19”, lê-se no documento onde são propostas novas restrições. O debate terá lugar esta segunda-feira, num encontro de líderes nacionais que ditará até que ponto a Alemanha trava o desconfinamento. No último encontro, no passado dia 2, tinha sido decidida uma reabertura cautelosa, com a oposição da chanceler, Angela Merkel, que referiu o risco acrescido das novas variantes do coronavírus.