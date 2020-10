Alemanha ultrapassa as 10 mil mortes por Covid-19

A Alemanha ultrapassou a barreira das 10 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, no mesmo dia em que registou um novo recorde diário de infeções, com 14 714 casos confirmados. O país já registou mais de 408 mil contágios desde o início da pandemia.





O súbito e acentuado aumento dos casos nas últimas semanas levou as autoridades a endurecerem as medidas contra a pandemia, em particular proibindo aglomerações. Ao nível local, cidades como Berlim impuseram restrições como o uso obrigatório de máscara nas ruas mais movimentadas, com algumas zonas a recorrerem mesmo ao confinamento. O presidente do Instituto Robert Koch, entidade de vigilância sanitária no país, alertou que “o vírus pode espalhar-se de forma incontrolável” em algumas regiões, sendo os jovens os mais afetados nesta 2ª vaga.