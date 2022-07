Alemanha vai alugar quatro unidades flutuantes de regaseificação para substituir gás russo

O Governo alemão anunciou esta terça-feira que alugou quatro unidades flutuantes de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL), a instalar entre o final deste ano e 2023 com o objetivo de substituir o fornecimento de gás russo.

Os dois primeiros terminais já estarão disponíveis em 2022 e estarão localizados entre este ano e o próximo nos portos de Wilhelmshaven e Brunsbüttel (Mar do Norte). Os outros dois estarão localizados em Stade (no mesmo mar) e Lubmin, na costa do Báltico, de acordo com um comunicado do Ministério da Economia, divulgado esta terça-feira.

Estas são as primeiras unidades de regaseificação que a Alemanha irá ter e uma quinta será adicionada, também em Lubmin, por iniciativa de um consórcio privado.

O ministro da Economia, Robert Habeck, afirmou em relação a estes terminais flutuantes que o Governo agiu "com a máxima prioridade" para decidir onde ficarão situados no contexto das intenções de Berlim de cortar definitivamente do gás da Rússia.

"Temos de construir uma nova infraestrutura no menor tempo possível para poder substituir o gás russo o mais rápido possível. É por isso que é uma boa notícia que, além dos quatro navios federais, um quinto navio de regaseificação seja adicionado", acrescentou.

"Desta forma podemos aumentar as quantidades que chegam e melhorar a situação do abastecimento", disse o ministro.

O Governo alemão já fez as alterações legislativas necessárias para poder ligar estes terminais de regaseificação à rede de gás, necessitando prepará-los no menor tempo possível.

"Está claro que não é fácil. Há muitas coisas a serem resolvidas e barreiras a serem superadas. Em última análise, temos de estabelecer um ritmo nunca visto antes na Alemanha", disse.

Segundo informações oficiais, cada uma das unidades flutuantes de regaseificação tem capacidade mínima de cinco milhões de metros cúbicos por ano.

"No entanto, é fundamental não só olhar para a capacidade dos navios, mas também para as capacidades das linhas, ou seja, quanta capacidade a rede pode absorver", alerta o ministério, que indica que o primeiro terminal, em Wilhelmshaven, vai entrar em operação no final de 2022.