Alemão Manfred Weber eleito presidente do Partido Popular Europeu

O alemão Manfred Weber foi esta terça-feira eleito presidente do Partido Popular Europeu (PPE), família política de centro-direita que integra o PSD e o CDS-PP, durante um congresso em Roterdão, Países Baixos, sucedendo ao polaco Donald Tusk.

Weber, que era candidato único à presidência do PPE, foi eleito com 89% de votos favoráveis dos delegados presentes no congresso, no qual participou o ainda líder do PSD, Rui Rio.

Manfred Weber, 49 anos, que também é o líder da bancada do PPE no Parlamento Europeu - cargo que continuará a desempenhar -, já anunciara em setembro de 2021 a intenção de assumir a presidência do partido, depois de Tusk, antigo presidente do Conselho Europeu (2014-2019) e presidente do partido desde 2020, ter anunciado o regresso à vida política polaca, para liderar a oposição ao atual governo conservador do PiS (Lei e Justiça) com vista às eleições de 2023.