Ameaça de bomba leva à evacuação de estação ferroviária em Bruxelas

"A estação será evacuada a pedido da polícia", diz o porta-voz do Infrabel, Frédéric Petit.



Segundo a empresa belga de caminhos de ferro SNCB, a circulação ferroviária está condicionada. "Devido a um alerta de bomba e os comboios não estão a parar na gare Bruxelles-Nord".



A estação de Bruxelles-Nord, localizada junto a ministérios e edifícios governamentais, é uma das principais gares da cidade, onde circulam cerca de 200 mil pessoas por semana.



A circulação na estação já foi retomada no entanto, os comboios continuam a não poder fazer paragens ma gare de Bruxelles-Nord.





Bomb threat in the train station beside my work. Brussel noord. Pray for me. pic.twitter.com/ybx4NG6fMW









En raison d'une alerte à la bombe les trains ne s'arrêtent pour l'instant pas en gare de Bruxelles-Nord. Veuillez suivre les ordres des autorités sur place. #SNCB pic.twitter.com/BmcddEtg2M — SNCB (@SNCB) May 27, 2019