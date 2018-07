Ataque com faca de cozinha faz vários feridos em autocarro na Alemanha

Pelo menos duas das vítimas estão em estado grave.

Cerca de 14 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira, duas delas em estado grave, num ataque com faca de cozinha num autocarro cheio em Lübeck, na Alemanha. Um homem foi esfaqueado no peito, repetidamente, quando se levantava para ceder o seu lugar a um passageiro idoso.



O atacante terá deixado cair uma mochila que continha uma substância inflamável que começou a arder. Os passageiros entraram em pânico, tentando fugir do autocarro a todo o custo. O motorista ao se aperceber do incêndio parou de imediato o autocarro e o homem começou a atacar quem o rodeava.



"Uma das vítimas tinha acabado de oferecer seu lugar a uma mulher idosa, quando o infrator o apunhalou no peito. Foi uma carnificina", disse testemunha a jornal local.



Segundo disse uma fonte a um jornal local, o atacante terá entre 20 a 30 anos e disse ser do Irão. O homem já se encontra detido pela polícia local.

As autoridades não descartam um possível ataque terrorista e ainda se encontram no local a investigar a substância da mochila do suspeito.



Segundo o jornal Mirror, não há mortes a registar.