Encontrados explosivos improvisados em dois aeroportos e estação de metro de Londres

Polícia encontra três pacotes suspeitos em sítios diferentes.

16:42



Um edifício do Aeroporto da Cidade de Londres foi evacuado, mas os voos permanecem normais. Também a estação de metro Waterloo continua a funcionar com normalidade, segundo a Sky News.



As autoridades estão a tratar os três casos como relacionados.





A polícia antiterrorismo britânica encontrou esta terça-feira de manhã três pacotes de explosivos em três sítios diferentes da cidade de Londres.Um dos explosivos, no Aeroporto de Heathrow, em Londres, Reino Unido, já foi desativado em segurança e os outros dois estão a ser avaliados pela polícia antiterrorismo.