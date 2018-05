Daesh reivindica esfaqueamento em Paris que fez um morto

Atacante, de origens russas, também foi abatido pelas autoridades.

Uma homem de 29 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas num ataque à faca, este sábado, no centro de Paris, em França. Os esfaqueamentos ocorreram um pouco antes das 21 horas locais, menos uma em Portugal Continental. O suspeito, nascido em 1997, já foi abatido pela autoridades. O Daesh reivindicou o ataque.O ataque ocorreu em pleno centro da capital francesa e o agressor, de nacionalidade francesa com origens na Checénia, na Rússia, gritou "Allah Akbar" ("Alá é grande") ao esfaquear os transeuntes, antes de ser duas vezes baleado por um agente policial. Os pais do suspeito foram detidos para interrogatório policial e de acordo com a imprensa internacional o jovem já estava sinalizado como suspeito de radicalização.As motivações para os esfaqueamentos - que ocorreram num bairro de bares, restaurantes e teatros muito frequentado ao sábado à noite - ainda não são claras.As pessoas estão a ser aconselhadas a evitar aquela zona. Testemunhas no local falam em caos e "num homem em com uma faca na rua" enquanto as pessoas gritavam.O ministro do Interior já reagiu a este ataque. No Twitter, Gérard Collomb saudou o sangue frio das autoridades que neutralizaram o homem.Marcelo Rebelo de Sousa já enviou uma mensagem de solidariedade após o ataque. "Perante mais um inqualificável ataque aos cidadãos e à democracia francesa, o Presidente da República testemunha ao Presidente de França e a todos os seus compatriotas a sua fraternal solidariedade bem como o firme repúdio de todas as formas de violência e a inquebrantável confiança de que esta, em todas as suas formas, nunca logrará alcançar os seus objetivos", lê-se numa mensagem publicada no "site" da Presidência.