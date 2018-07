Explosão causa pânico na 5ª Avenida, em Nova Iorque

Caldeira terá explodido esta quinta-feira de manhã.

12:12

A explosão de uma caldeira mesmo junto à 5.ª avenida causou o caos no coração de Nova Iorque, EUA.



As ruas foram fechadas no bairro junto ao famoso edifício Flatiron, em Manhattan.



O incidente provocou um buraco no meio da 5.ª avenida por volta das 6h40 locais, 11h40 em Lisboa.



Para já não há registo de feridos, mas diversas ruas e edifícios tiveram de ser evacuados.









Steam pipe explosion at 21st Street and 5th Avenue should cause @MTA to shut down BMT R and W service at East 23rd Street. #asbestos #steampipe pic.twitter.com/3cLQFliywD — Stuyvesant Square (@StuySquare) July 19, 2018







Em atualização