Homem morto a tiro em Seattle, nos EUA, durante celebrações da vitória de Biden nas presidenciais

Um homem morreu após ser baleado na manhã deste domingo (hora local), em Seatle, nos Estados Unidos da América, durante as comemorações da vitória de Joe Biden como presidente dos EUA.O homem de 31 anos morreu enquanto os paramédicos o transportavam para o hospital, segundo informação local.Uma pistola foi recolhida do local por uma testemunha que avisou as autoridades. A polícia iniciou buscas pelo suspeito ainda durante as comemorações. Foram detidas várias pessoas e a imprensa local avança que um suspeito foi identificado.