Homem munido de explosivos sequestra autocarro e faz 20 reféns na Ucrânia

Um homem armado e com explosivos sequestrou hoje um autocarro com cerca de 20 pessoas a bordo na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, informaram os meios locais e a polícia.

A polícia isolou o centro da cidade, 400 quilómetros a oeste de Kiev, a capital. O autocarro, com as cortinas fechadas, está na praça do Teatro de Lutsk, segundo o portal de notícias ucraniano korrespondent.net.

Os agentes da polícia estão a tentar entrar em contacto com o sequestrador, depois de já o terem identificado e disseram que ele expressou a frustração com o "sistema ucraniano" nas redes sociais.

#BREAKING : In the #Ukrainian city of #Lutsk, an unknown person took hostage and threatens to blow up a bus. According to reports there are 20 people in the bus and the bus is parked in the city's center. The territory is surrounded by special forces.



