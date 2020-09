Incêndio deflagra no local das explosões do porto de Beirute, no Líbano

Um incêndio deflagrou no porto de Beirute, no Líbano, precisamente no local onde, no dia 4 de agosto, tiveram lugar as violentas explosões que arrasaram a cidade e mataram mais de 200 pessoas.

Vários relatos nas redes sociais semearam a dúvida e o pânico, pelo que a população local chegou a temer que a tragédia se voltasse a repetir. Dezenas de bombeiros acorreram ao local para combater as chamas na zona de armazéns.





Something is burning at the #Beirut Port again...



Make sure you have all your glass windows and doors cracked open again...

(This is the trauma we have to live with in #Lebanon) pic.twitter.com/cFNuZ1E0Iy