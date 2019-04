Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio obriga a evacuar hotel em Marina d'Or onde estão estudantes portugueses em viagem de finalistas

As chamas terão tido início numa cadeira que ardeu numa das varandas dos quartos, em Espanha.

21:46

Um pequeno incêndio no Hotel Gran Duque, em Marina d'Or, Espanha, obrigou à evacuação de um dos pisos superiores, esta quinta-feira.



Ao que o CM apurou, há vários estudantes portugueses instalados nesta unidade hoteleira em viagem de finalistas.



As chamas terão tido início numa cadeira que ardeu numa das varandas dos quartos. Do incidente não resultaram feridos.



Quando os bombeiros chegaram ao local, o incêndio já estava extinto.