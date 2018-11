Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher barrica-se em banco francês e ameaça explodir edifício

Autoridades montaram cerco policial. Trabalhadores de agência de Alès foram retirados.

10:58

Uma mulher barricou-se esta quinta-feira numa agência bancária da cidade de Alès, em França. Segundo relata a imprensa local, a mulher entrou armada na dependência do banco LCL pelas 9h30 anunciando que tinha explosivos. Ameaça fazer rebentar o edifício.



Segundo o site France 3, as pessoas que estavam dentro do banco foram retiradas, não havendo reféns.



A polícia montou um cordão de segurança na área, com a unidade especial RAID a ser mobilizada para uma eventual ação de força.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Ales?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ales</a><br>Périmètre de sécurité toujours en place rue d'<a href="https://twitter.com/hashtag/Avejan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Avejan</a>. Opération de police en cours.<br>Arrivée et intervention sur les lieux des équipes spécialisées du RAID.<a href="https://twitter.com/hashtag/EvitezLeSecteur?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EvitezLeSecteur</a> <a href="https://t.co/3K9MybcJGg">pic.twitter.com/3K9MybcJGg</a></p>— Police Nationale 30 (@PoliceNat30) <a href="https://twitter.com/PoliceNat30/status/1068088107650752512?ref_src=twsrc%5Etfw">November 29, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>