Theresa May volta a ver chumbado acordo para o Brexit por 149 votos

Primeira-ministra esteve até esta terça-feira a lutar para que o acordo fosse aprovado.

19:23

O Parlamento britânico voltou a chumbar o acordo para o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. As mudanças para o novo acordo foram anunciadas ao início desta terça-feira pela primeira-ministra britânica, Theresa May, mas não convenceram os deputados. 391 votaram contra o acordo e 242 a favor.



Além do Acordo de Saída e da Declaração Política sobre as relações futuras, foram votados esta terça-feira três novos documentos que só foram finalizados ao final do dia de segunda-feira em Estrasburgo pela primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.



Em junho fará três anos que os britânicos votaram pela saída da União Europeia. Esta semana deverá ficar a saber-se se o Reino Unido sairá na data agendada ou se haverá mais incertezas, divisões e atrasos, sublinha a Bloomberg.

Esta terça-feira, recorde-se, os parlamentares vão votar novamente os termos do Brexit.