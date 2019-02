Quatro feridos em ataque com faca em Marselha

Atacante foi abatido pela polícia, em França.

Quatro pessoas ficaram feridas esta terça-feira, uma das quais em estado grave, na sequência de um ataque com faca de um homem que acabou neutralizado pela polícia em Marselha, França.Segundo avança a BFMTV, o agressor que ainda não foi identificado já foi dado como morto, tendo sido abatido pela polícia francesa.Depois das agressões, o homem tentou fugir, mas acabou atingido a tiro pela polícia francesa.De acordo com a imprensa internacional, as autoridades montaram um perímetro de segurança e pedem para evitar o local onde ocorreu o ataque.De acordo com a BFMTV, uma investigação foi aberta pelo Ministério Público de Marselha.Em atualização