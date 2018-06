Pelo menos cinco mortos em tiroteio em redação de jornal nos Estados Unidos

Tragédia já fez 20 feridos, em Annapolis.

20:24

Segundo a polícia do condado de Anne Arundel, citada pela Fox News, "pelo menos cinco pessoas" morreram.

Not sure what’s happening in #Annapolis but about 40 police vehicles have passed me. Bestgate Rd is blocked at West St. pic.twitter.com/QtItPLoRUZ — Cheryl Conner Costello (@CherylCCostello) 28 de junho de 2018

Um tiroteio na redação do jornal Capital Gazette em Annapolis, nos Estados Unidos, matou esta quinta-feira pelo menos cinco pessoas.Mais de 20 pessoas ficaram feridas durante o tiroteio, que está ainda a acontecer, com uma forte presença policial presente na área ao redor da redação do jornal.De acordo com um repórter da cadeia de televisão CBS funcionários do jornal terão publicado mensagens na rede social Twitter pedindo ajuda. Uma testemunha garante ainda que o atirador disparou através de uma porta de vidro.O jornal Capital Gazette é uma publicação do grupo que detém o Baltimore Sun, um dos maiores jornais dos Estados Unidos.Em atualização