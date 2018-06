Táxi avança sobre multidão em Moscovo

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas.

Um táxi avançou sobre a multidão numa praça no centro de Moscovo, na Rússia, este sábado.



Segundo avança a imprensa internacional, o automóvel avançou sobre um grupo de adeptos que assistia aos jogos do Mundial de futebol, que se realiza naquele país.



Há pelo menos oito feridos já registados. Alguns dos afetados serão, ao que tudo indica, adeptos mexicanos.



O condutor, que será do Quirguistão, terá tentado fugir, mas foi apanhado pela polícia.

Desconhece-se, para já, o que terá motivado este atropelamento. No entanto, as autoridades russas acreditam que o condutor poderá ter perdido o controlo do veículo, pelo que tudo se terá tratado de um acidente.



