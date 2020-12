Três agentes da polícia foram esta quarta-feira mortos a tiro, no centro de França. Um outro agente sofreu ferimentos.Os polícias foram chamados para uma ocorrência de violência doméstica, na região de Puy-de-Dome, e quando tentavam resgatar a vítima foram baleados por um homem de 48 anos.A mulher fugiu para o telhado da casa e acabou por ser resgatada pela polícia.O agressor fugiu do local e mais tarde foi encontrado morto, de acordo com o Ministro do Interior, Gerald Darmanin.