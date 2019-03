Veículo suspeito fecha ponte junto ao Parlamento em Londres

Autoridades estão no local a investigar.

#westminster bridge and Embankment closed, hearing reports of a suspicious vehicle.

Very large police presence pic.twitter.com/BkdhTBTzZU — Strong Ali. (@ali__samson) 9 de março de 2019

Um veículo suspeito levou ao encerramento da ponte de Westminster e a estradas próximas ao Parlamento em Londres, no Reino Unido.As autoridades estiveram no local a investigar o que estava na origem da ocorrência. O alerta foi dado às 15h15.Uma forte presença policial foi mobilizada para o local que é popular entre os turistas. As estradas foram entretanto reabertas."O incidente em Victoria Embankment já foi concluído", disse a polícia no Twitter. "O veículo foi considerado não suspeito", esclareceu a polícia britânica.O Reino Unido está no segundo nível mais alto de alerta terrorista, depois de cinco ataques em 2017 terem culminado na morte de 36 pessoas, incluindo um incidente na ponte de Westminster.