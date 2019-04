Violenta explosão em prédio causa pânico em Paris

Vídeo mostra momento do incidente. Dezenas de pessoas retiradas do local.

21:38

Uma violenta explosão num prédio habitacional está a causar pânico em Paris, França.



O fogo está a consumir entre o primeiro e o quinto andares do prédio situado no 19º. bairro da capital francesa.



Pelo menos 50 bombeiros estão no local a combater as chamas. Não se sabe se há pessoas dentro do edifício, avança a RT.



Dezenas de pessoas foram retiradas das ruas e dos edifícios em redor por precaução.





INCENDIE À PARIS : Une forte explosion a retenti dans l'immeuble en feu. L'électricité a été coupé dans la rue. #Incendie pic.twitter.com/OoxDNouYem — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 6 de abril de 2019