Violento incêndio consome hotel em Londres

Uma centena de bombeiros combate as chamas. Robbie Williams estava no hotel.

JUST IN: Dozens of firefighters are tackling a blaze at a hotel in the Knightsbridge area of London https://t.co/ChtVjxJEv5 pic.twitter.com/enZ9rK8ypf — CNN International (@cnni) 6 de junho de 2018

Fire at the mandarin oriental in London pic.twitter.com/dLG7sAhQuZ — Florida Man (@gabepowl) 6 de junho de 2018

Steer clear of Sloane Street in Knightsbridge pic.twitter.com/7nGT1eTTGz — Justin (@justin_sandhu) 6 de junho de 2018

Um violento incêndio está a consumir um hotel na zona de Hyde Park, em Londres.Trata-se, ao que tudo indica do Mandarin Oriental Hotel , uma luxuosa unidade hoteleira de estrelas em William Street Knightsbridge. Os hóspedes, entre os quais se encontrava o cantor Robbie Williams, foram retirados do hotel e foi criado um perímetro de segurança no local.Segundo relatam os meios de comunicação britânicos, estão perto de cem bombeiros a combater as chamas esta quarta-feira.Grandes colunas de fumo são visíveis nos céus londrinos, especialmente na zona de West End.Testemunhas partilharam nas redes sociais as primeiras imagens, garantindo que o cenário é "muito mau".Diversas ruas nas proximidades foram encerradas ao trânsito e as autoridades estão a pedir às pessoas para evitarem a zona. O hotel onde o fogo terá começado foi evacuado.Desconhece-se, para já, qual a origem deste incêndio, bem como se existe feridos a lamentar.Em atualização