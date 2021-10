A polícia do Capitólio em Washington, nos EUA, bloqueou as estradas depois de uma ameaça de bomba no Departamento de Saúde e Recursos Humanos.



A notícia foi avançada por vários meios de comunicação.



Até ao momento, não existem mais informações sobre a natureza da ameaça ou quem é o responsável.







>> Here’s the alert US Capitol Police just sent out about the bomb threat at Department of Health and Human Services, close to the Capitol… @WUSA9 pic.twitter.com/XPe6oTzCaw