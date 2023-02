Alerta de ataque aéreo na Ucrânia

Alertas de ataques aéreos soaram em Kiev e em toda a Ucrânia esta sexta-feira, quando estava previsto o início de uma cimeira de líderes da União Europeia e da Ucrânia na capital do país.



O Presidente do Conselho Europeu Charles Michel e a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen estão em Kiev para a cimeira com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, antes do primeiro aniversário da invasão da Rússia, de acordo com a agência Reuters.



"A UE apoiará a Ucrânia e o povo ucraniano contra a guerra que está a decorrer durante o tempo que for necessário", vão afirmar os três líderes europeus numa declaração conjunta, cujo rascunho foi visto com antecedência pela Reuters.



Em atualização