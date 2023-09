Ameaça de bomba durante congresso da NATO obriga a retirar 150 pessoas e a fechar ruas no centro de Madrid

A polícia espanhola evacuou, esta quarta-feira, um prédio e isolou várias ruas no centro de Madrid, em Espanha, após receber uma ameaça de bomba.O alerta foi dado às 14h30 para um engenho explosivo no Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CDTI) onde decorre um congresso da NATO.Depois de analisar minuciosamente o edifício não foi encontrado nenhuma bomba e fontes oficiais garantem que se tratou de um "falso alarme", avança o El Mundo.O incidente levou à retirada de mais de 150 pessoas do edifício e as ruas foram fechadas ao trânsito.Também outros edifícios públicos, como o Museu Arqueológico Nacional e a Biblioteca Nacional, foram obrigados a encerrar por possível alerta de terrorismo.O congresso da NATO contou com a participação dos ministérios espanhóis de Ciência e Inovação, de Defesa e de Negócios Estrangeiros e contou com a presença de inúmeros cientistas, doutores e académicos, além de oficiais do exército de Espanha.