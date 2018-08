Alerta de tsunami na Nova Caledónia, Vanuatu e Fiji após sismo

Um tremor de terra de magnitude 7,1 foi registado a cerca de 230 quilómetros a este daquele território.

Por Lusa | 07:58

O arquipélago francês da Nova Caledónia, Vanuatu e as ilhas Fiji, poderá ser atingido por vagas de tsunami com cerca de um metro após um forte sismo registado hoje no Pacífico, admitiram os sismologistas.

Um tremor de terra de magnitude 7,1 foi registado a cerca de 230 quilómetros a Este da Nova Caledónia.

"As vagas podem ultrapassar entre 30 centímetros a um metro o nível do mar", indicou o Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico.

O terramoto não causou danos ou risco sério de tsunami, segundo as autoridades.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla na versão inglesa), que monitoriza a atividade sísmica mundial, registou o abalo a 26 quilómetros de profundidade no leito marinho.

A mesma entidade localizou o terramoto a 231 quilómetros a leste de Tadine, na ilha da Maré, e a 372 quilómetros a leste de Numea, capital da Nova Caledónia.