Alerta em universidade de Washington devido a possível atirador armado

A American University, em Washington DC, enviou um alerta para a comunidade estudantil através da sua página de Twitter, esta tarde de quarta-feira, devido à possibilidade de haver atiradores armados perto do campus da Universidade.



A Instituição americana avançou também que a investigação está a decorrer no campus principal, sendo que o acesso de entrada à Universidade está bloqueado.

Segundo avança o The Washington Post, as autoridades locais receberam uma chamada de emergência, ao início da tarde desta quarta-feira, onde era relatada a presença de uma pessoa armada dentro das instalações escolares.



AU Alert: Reports of armed intruder near campus. Lock doors & stay away from windows-If outside, leave campus immediately-Police responding. More info to follow