A suposta "ameaça de bomba" que levou à aterragem forçada em Minsk do avião da Ryanair que transportava o jornalista dissidente Roman Protasevich só foi enviada quase meia hora depois de as autoridades bielorrussas terem dado ordem para desviar o avião, foi esta quinta-feira revelado. Cai assim por terra a explicação oficial do regime bielorrusso, provando que foi tudo uma farsa para capturar o jornalista.









O email, alegadamente assinado pelo Hamas e que referia a existência de uma bomba a bordo, foi enviado às 12h57 de domingo, 24 minutos depois de a torre de controlo ter informado o piloto do avião sobre a suposta ameaça. Ou seja, quando o alegado “alerta” foi recebido, a aeronave já tinha sido obrigada a aterrar em Minsk sob escolta de um caça Mig-29. A informação é avançada pela empresa Proton Technologies AG, que gere o software de correio eletrónico usado para enviar a ameaça, e que garantiu estar preparada para colaborar na investigação. O único objetivo da manobra, como fica comprovado pelo falso email, foi forçar o avião a aterrar em território bielorrusso para permitir a detenção de Protasevich e da namorada.

O desvio do avião levou a UE a acusar a Bielorrússia de pirataria aérea e a ameaçar com sanções. As companhias aéreas europeias foram igualmente desaconselhadas a sobrevoar o espaço aéreo bielorrusso. Esta quinta-feira, um voo entre Viena e Moscovo foi cancelado, após a Rússia negar permissão para uma rota alternativa sobre o seu território.