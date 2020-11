Alex Macedo é de Barcelos e estuda Artes na Áustria. Conheça o português ferido no atentado terrorista de Viena

Os pais do jovem residiam na freguesia do Minho antes de emigrarem para o Luxemburgo, tendo acabado por voltar a viver na região. Alex estuda Pintura e História de Artes em Viena. Foi surpreendido por um tiroteio no centro da capital de Áustria.







Recorde que este atentado fez quatro mortos e vários feridos, para além de Alex Macedo.

