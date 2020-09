Alexei Navalny tem alta hospitalar em Berlim. Líder da oposição russa foi envenenado com Novichok

O líder da oposição russa Alexei Navalny teve alta hospitalar depois de 32 dias internado no hospital em Berlim, após ter sido foi envenenado com Novichok, na Rússia.



Navalny, de 44 anos, sentiu-se mal durante um voo entre Tomsk e Moscovo, a 20 de agosto, e foi internado de urgência, mas os médicos russos dizem não ter detetado qualquer substância tóxica. Foi entretanto transferido para a Alemanha, onde continua internado em estado grave, embora tenha registado ligeiras melhorias nos últimos dias.





"Os médicos consideram que uma recuperação total é possível", referiu a nota, mas médicos sublinham que, no entanto, as possíveis consequências a longo prazo ainda não podem ser avaliadas.

