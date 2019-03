Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Algarve leva Portugal ao top 15 das melhores praias do mundo

Em primeiro lugar da lista está a praia Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, no Brasil.

Portugal marca presença no top 15 das "melhores praias do mundo", decidido pelos utilizadores do conhecido site mundial TripAdvisor, com a praia da Falésia, nos Olhos de Água, Albufeira, em destaque.



A praia da Falésia, no Algarve, conseguiu alcançar o 11.º lugar. "A praia mais deslumbrante de Portugal", escreveu uma utilizadora, em comentário às fotografias.



No 25.º posto está a praia de Santa Mónica, em Cabo Verde.