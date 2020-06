"Alguém terá que arrombar a porta": Banksy junta-se à luta anti-racismo com pintura de homenagem a George Floyd

O polémico artista Banksy, responsável por vários trabalhos de arte a criticar a sociedade, voltou a expressar a sua opinião, desta vez no caso da morte de George Floyd às mãos das forças policiais nos EUA.



Após retratar o coronavírus com uma casa de banho cheia de ratos e homenagear os enfermeiros através de um desenho de um menino a levantar uma boneca vestida de enfermeira, Banksy não esqueceu o episódio recente da morte de George Floyd.







A imagem, publicada na sua conta oficial na rede social Instagram, surge acompanhada por um texto.



"Primeiro, pensei em ficar calado e ouvir a comunidade negra sobre o assunto. Mas por é que haveria de fazer isso? Não é problema um teu, é meu. O sistema falha com os negros. O sistema branco. Como um cano estragado num apartamento para as pessoas que moram no piso térreo. Esse problema leva-os a uma vida miserável, mas não é problema deles consertá-lo. Eles não podem. Ninguém os deixa entrar no apartamento superior. É um problema branco. Os brancos não consertam, alguém vai ter que subir as escadas e arrombar a porta", escreveu o artista.



A publicação, que conta com mais de dois milhões de gostos, é mais uma na onda de protestos após a morte de Floyd, que perdeu a vida depois um agente da polícia pressionar o seu pescoço com o joelho durante mais de oito minutos.



