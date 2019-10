Alguma vez pensou em casar no McDonald's? Agora já é possível

Alguma vez sonhou em fazer a sua festa de casamento no McDonalds? Agora já o pode fazer por preços a partir dos 517 euros, em Hong Kong.

Os casais que escolham realizar o copo d'água num dos restaurantes desta cadeia de 'fast food' têm à disponibilidade quatro 'kits' personalizados. O mais barato custa 517 euros e tem o nome "A festa da felicidade". Inclui o aluguer do espaço por duas horas, equipamento básico de som e um DJ.





O mais caro custa 1725,18 euros: " A festa do amor para sempre" tem incluindo o aluguer do espaço por duas horas, as alianças em balão do McDonald's, um buquê de noiva feito de balões, convites, decoração exclusiva, jogos personalizados bem como presentes para os noivos e convidados.

A youtuber Safiya Nygaard, de 26 anos, viajou até à Ásia com o noivo Tyler Williams para usufruir desta experiência e partilhá-la com os seus seguidores no YouTube.

Por enquanto Hong Kong continua a ser a única cidade do mundo onde os casais podem fazer a festa de casamento oficial no McDonald's.

Para além das festas de casamento, também se podem fazer festas de aniversários e festas de noivado.