Aliado da CDU deixa Laschet mais isolado para formar governo na Alemanha

O candidato da CDU às eleições alemãs do passado domingo, Armin Laschet, está a perder apoios na família democrata-cristã após a derrota para os social-democratas do SPD. Markus Söder, ministro-presidente bávaro e líder da CSU (partido ‘irmão’ da CDU), admitiu publicamente que as maiores hipóteses na formação de governo são dos vencedores de centro-esquerda. Ao dizê-lo, ‘tirou o tapete’ a Laschet que, apesar da derrota, pretende tentar formar uma coligação viável para governar.









“Olaf Scholz tem as melhores possibilidades de vir a ser chanceler, isso é claro como água”, afirmou Söder, referindo o candidato do SPD, que no domingo conseguiu 25,7% dos votos, contra os 24,1% de Laschet. Além disso, Söder fez o que Laschet recusou fazer e felicitou o vencedor. “É importante respeitar os resultados”, afirmou, concluindo: “E como parte disso, volto a felicitar Olaf Scholz.”

Laschet anunciou desde já ao partido que se demitirá no final de outubro do cargo de ministro-presidente da Renânia do Norte-Vestfália, mas a sua esperança de vir a tornar-se líder de bancada da CDU no novo parlamento não parece facilitada. Laschet espera aceder ao cargo a título interino para poder liderar as negociações de formação do governo, mas Söder opõe-se à ideia, assim como Ralph Brinkhaus, líder de bancada em funções.



Verdes e FDP debatem possíveis alianças





Leia também Novo ciclo político: Scholz quer governar na Alemanha sem o partido de Merkel A candidata dos Verdes às legislativas alemãs de domingo, Annalena Baerbock, classificou ontem como bons os primeiros contactos com o FDP, o outro partido ‘charneira’ de que depende uma coligação a três para governar a Alemanha.

Mas o entendimento depende de um compromisso, pois os Verdes preferem coligar-se com os vencedores do SPD, de centro-esquerda, enquanto o FDP favorece uma aliança com a CDU. Tendo isso em mente, Baerbock frisou: “Estamos a falar com todos os partidos.”