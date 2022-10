Aliado de Bolsonaro que atirou granadas contra a polícia rende-se após cinco horas de cerco

Cinco horas depois de ter atirado três granadas e disparado com uma espingarda de guerra contra agentes da Polícia Federal que foram a casa dele prendê-lo por ordem do Supremo Tribunal, o ex-deputado brasileiro Roberto Jefferson rendeu-se finalmente e foi preso pouco depois das 19h10 deste domingo, pelo horário oficial do Brasil, 23h10 em Lisboa. Ele deixou a sua casa, na cidade de Comendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio de Janeiro, tendo sido ovacionado por uma multidão de apoiantes e levado pela polícia para local não divulgado.





Jefferson, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, estava em prisão domiciliária por ter feito ameaças a juízes do Supremo Tribunal e incitar a população a invadir o edifício do judiciário e arrancar de lá os magistrados à pancada. Mas a prisão domiciliária foi revogada na manhã deste domingo, depois de Roberto Jefferson ter chamado uma das juízas daquele tribunal, Carmen Lúcia, de prostituta e vagabunda, e outro juiz, Alexandre de Moraes, determinar que ele fosse levado para uma prisão.





Quando os agentes federais chegaram, porém, Jefferson disparou contra eles e atirou pelo menos três granadas, ferindo dois dos polícias, que foram levados para um hospital da cidade vizinha e tiveram alta horas depois. Disputando a reeleição, Jair Bolsonaro tentou descolar-se da atitude do aliado, disse que ele se tinha comportado como um bandido e chegou a dizer que nem eram tão próximos assim, apesar da forte ligação entre ambos.