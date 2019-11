Aliado de Bolsonaro quer homenagear ex-ditator Pinochet no Dia dos Direitos Humanos

Numa clara provocação às instituições democráticas, um aliado do presidente brasileiro Jair Bolsonaro marcou para o próximo dia 10 de Dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma homenagem ao ex-ditador do Chile Augusto Pinochet. A homenagem está marcada para ocorrer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com provável repercussão em outros parlamentos regionais onde aliados de Jair Bolsonaro têm forte representação desde as eleições do ano passado.

Quem propôs a constrangedora homenagem a um dos ditadores mais sanguinários das últimas décadas na América do Sul foi o deputado Frederico d’Ávila, eleito ano passado pelo Partido Social Liberal, PSL, o mesmo que elegeu Bolsonaro e do qual o presidente saiu esta terça-feira para criar o seu próprio partido. A homenagem é mais um grave episódio do clima de intolerância e radicalismo que tomou conta do Brasil desde a eleição do ano passado, pois, além da questionável figura do homenageado, foi marcada para o dia em que se exaltam aqueles que sofreram todo o tipo de violência nas mãos de regimes de exceção pelo mundo.





Durante o governo de Augusto Pinochet, de 1973 a 1990, 3200 opositores foram assassinados pelas forças do regime, 1100 dos quais até hoje não tiveram os seus corpos localizados nem puderam ter um enterro digno. Além deles, e segundo os registos oficiais hoje disponíveis, outras 45 mil pessoas foram presas e muitas delas torturadas no período em que o Chile foi comandado com mão de ferro por Pinochet, falecido em 2006, quando respondia a vários processos por crimes contra a Humanidade.Pinochet, que em 1973 tomou o poder no Chile com um golpe militar no qual morreu o então presidente, Salvador Allende, é um dos ídolos confessos do atual presidente brasileiro, que nega veementemente terem havido ditaduras quer no Chile quer no Brasil. Bolsonaro já elogiou publicamente diversas vezes Pinochet, inclusive numa viagem ao Chile meses atrás, o que lhe rendeu repreensão também pública das autoridades daquele país.