Aliado de Bolsonaro tinha 5000 euros nas cuecas

A forma, estranhamente retangular, das nádegas do senador brasileiro Chico Rodrigues, alvo de uma ação policial contra desvios na saúde, chamou a atenção dos polícias. Após revista íntima, os agentes descobriram o equivalente a 5076 euros escondidos nas cuecas do parlamentar, vice-líder do governo Bolsonaro no Senado.









No relatório da operação ‘Desvid-19’, que investiga o desvio de recursos destinados ao combate à Covid-19 no estado brasileiro de Roraima, a Polícia Federal descreve que o inusitado esconderijo do dinheiro foi descoberto quando Chico Rodrigues, cuja casa estava a ser revistada e onde outros 6750 euros foram encontrados num cofre, pediu para ir à casa de banho. O chefe da operação, delegado Wedson Cajé, autorizou mas foi atrás do senador.

Na casa de banho, Cajé desconfiou do formato das nádegas do parlamentar e de que este poderia esconder algo ali, e numa primeira revista foi encontrado metade do valor apreendido. O nervosismo do senador, porém, alertou os agentes de que ele poderia esconder mais dinheiro, e, por entre o constrangimento de todos, numa segunda e mais invasiva revista foram encontrados os restantes maços de notas, desta feita na parte da frente das cuecas.





Chico Rodrigues não foi preso por ter imunidade parlamentar, mas, além de ter sido obrigado a demitir-se do cargo de vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, poderá ainda enfrentar punições no seu partido, o Democratas, e no Conselho de Ética. Apesar de se ter transformado em alvo de piadas no Congresso e nas redes sociais, o senador manteve a pose e confirmou que o dinheiro se destinava ao combate à pandemia do coronavírus, não explicando, no entanto, porque o guardava num local tão pouco adequado e anti-higiénico.





pormenores



Protegido pelo Senado

O juiz do Supremo Tribunal Luiz Roberto Barroso, que autorizou a ação policial, determinou a suspensão do mandato do senador por três meses, mas esta sexta-feira o Senado, que tem a última palavra nestes casos, inclinava-se para proteger o colega e não o suspender.





Não é caso único



Em julho de 2005 um assessor do deputado José Guimarães, do PT de Lula da Silva, nessa altura presidente do Brasil, foi apanhado ao tentar embarcar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com 100 mil dólares escondidos nas cuecas.