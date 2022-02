Aliado diz que saída de Boris Johnson devido a 'Partygate' é “inevitável”

O deputado conservador Charles Walker, um dos maiores aliados e defensores do primeiro-ministro Boris Johnson, disse ontem que o afastamento deste por causa do ‘Partygate’ é "inevitável" e que ele deveria sair pelo próprio pé antes de ser corrido pelos colegas de partido."Esta é uma tragédia inevitável e vai acabar com a sua demissão. Só gostava que ele tivesse uma palavra a dizer nisso", afirmou Walker ao ‘Observer’, lembrando que o primeiro-ministro fez "muitas coisas bem", como a vacinação da população contra a Covid-19, e merece ser lembrado por elas e não pela "indignidade" de ser afastado do cargo à força. "Isto não vai melhorar", disse, sobre o escândalo das festas ilegais realizadas em Downing Street durante o confinamento.Boris Johnson tem resistido às pressões para se demitir e este fim de semana tentou injetar sangue novo na sua equipa para ultrapassar o escândalo, mas o tiro saiu-lhe pela culatra. Johnson escolheu o deputado Steve Barclay como chefe de Gabinete, numa dúbia acumulação de funções, e o seu antigo assessor na Câmara de Londres, Guto Harris, como diretor de Comunicação, apesar de este no passado lhe ter chamado "incontinente sexual" e "divisivo". "Isto só mostra que ele já não consegue encontrar gente séria para servir sob a sua liderança caótica e incompetente", afirmou a vice-líder trabalhista Angela Rayner.