Aliados aprovam "nova geração" de planos de defesa regionais

Os membros da Aliança Atlântica aprovaram esta terça-feira "uma nova geração" de planos de defesa regionais e o aumento da presença no flanco leste, reforçando a capacidade da NATO para apoiar "qualquer aliado que esteja sob ameaça".

No comunicado da Cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que decorre até quarta-feira em Vilnius, na Lituânia, os 31 membros da Aliança Atlântica acordaram "medidas significativas para melhorar ainda mais a dissuasão e a defesa da NATO em todos os domínios, incluindo o reforço das defesas avançadas e a capacidade da Aliança para reforçar rapidamente qualquer aliado que esteja sob ameaça".

"Implementaremos totalmente estas medidas e negaremos a qualquer potencial adversário qualquer oportunidade de agressão", lê-se no texto.