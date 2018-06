Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aliados da CSU fazem ultimato a Merkel

Bávaros dão duas semanas à chanceler para negociar novas regras com parceiros europeus.

Por Ricardo Ramos | 08:43

Os aliados bávaros de Angela Merkel deram esta segunda-feira duas semanas à chanceler alemã para negociar um novo acordo com os parceiros europeus sobre imigração, caso contrário ameaçam exigir o fecho das fronteiras alemãs, medida que causará uma fratura irremediável na coligação e poderá derrubar o governo.



Em causa está a intenção do ministro do Interior, Horst Seehofer, que é também líder da União Social-Cristã (CSU, partido bávaro que é aliado da CDU há quase sete décadas), de impedir a entrada, na Alemanha, de imigrantes que já tenham pedido asilo noutro país europeu, medida que vai contra a política de 'portas abertas' anunciada por Merkel em 2015. A chanceler alega que qualquer alteração unilateral da política alemã de imigração estabelecerá um perigoso precedente que poderá levar outros países a fecharem as suas fronteiras.



Seehofer aceitou adiar a medida, por duas semanas, para dar tempo a Merkel para negociar um nova política de imigração com os parceiros da UE, mas vários analistas dizem que o choque é inevitável e a coligação pode ter os dias contados.



O presidente dos EUA, Donald Trump, aproveitou ontem a crise alemã para lançar novas 'farpas' a Merkel, afirmando que os alemães "se viraram contra o governo" por causa da imigração, "que causou o aumento da criminalidade".