Aliados de Merkel com o pior resultado desde 1950

Nas sondagens à boca das urnas das eleições regionais na Baviera, a CSU perdeu a maioria absoluta.

17:42

A União Social Cristã (CSU), partido da chanceler alemã Angela Merkel, perdeu este domingo a maioria absoluta nas eleições regionais na Baviera. O partido alcançou assim o pior resultado desde 1950. Por outro lado, os Verdes, os independentes e a extrema-direita subiram, distanciando-se do Partido Social Democrata (SPD), também aliado de Merkel.

A CSU obteve 35,5% das intenções de voto nas sondagens à boca das urnas feita para o canal alemão ARD, queda de mais de 12% relativamente às últimas eleições regionais - nas quais alcançou 47,7% dos votos. Os Verdes alcançaram o segundo lugar, com 18,5% dos votos, seguido-se os independentes dos Eleitores Livres da Baviera com 11,5%, a extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD), com 11%, e a SPD com 10%, de acordo com as projecções da ARD.

Este é o pior resultado da CSU desde 1950, ano em que não alcançaram mais de 29% dos votos. Desde o final da segunda guerra mundial que o partido actualmente liderado por Horst Seehofer formou sempre governo na Baviera - exceptuando o período entre 1954 e 1957, quando o Landtag (governo regional) foi presidido pelos sociais-democratas.