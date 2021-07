Aliados dos EUA entre alvos do software de vigilância Pegasus

Novas revelações sobre o polémico sistema de vigilância Pegasus indicam que altos responsáveis de todo o Mundo aliados dos EUA foram visados por diversos governos com recurso a esse software espião da empresa israelita NSO.





Will Cathcart, diretor-executivo do WhatsApp, revelou pormenores dos mais de 1400 utilizadores daquela aplicação de troca de mensagens que foram visados por um ataque em 2019. As semelhanças flagrantes entre esse ataque e o modo de funcionamento do Pegasus, revelado na semana passada por um consórcio de jornalistas, preocupam as grandes empresas tecnológicas e estão a merecer já debate político. O WhatsApp processou a NSO, mas o caso chegou a um beco sem saída quanto ao apuramento de responsabilidades. Deveria ser culpada a empresa ou os clientes?