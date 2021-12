Aliados ocidentais anunciam novas sanções contra a Bielorrússia

Os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia (UE) e o Canadá anunciaram esta quinta-feira novas sanções económicas contra o regime da Bielorrússia, acusado de "repetidas violações dos direitos humanos" e de facilitar a imigração ilegal para a Europa.

"Continuamos comprometidos em apoiar as aspirações democráticas do povo da Bielorrússia e unimo-nos para impor custos ao regime - e àqueles que o apoiam - pelos seus esforços para silenciar as vozes da sociedade civil independente, dos 'media' e de todos os bielorrussos que procuram falar a verdade sobre o que está a acontecer no país", escreveram os aliados numa declaração conjunta.

O documento faz uma dura crítica à atuação do regime do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e promete duras sanções económicas, acusando-o de estar a usar migrantes como armas políticas contra o Ocidente.